Путь между Петербургом и Сосновым Бором перекрыли из-за пожара в Большой Ижоре. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Дорогу из Петербурга в Сосновый Бор перекрыли на время устранения пожара на объекте Минобороны возле поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Ленобласти. Там же отметили, что пока что перемещаться между Ломоносовым и Петербургом можно на электричках, либо одном автобусе.

- В настоящий момент осуществляется движение на участке от Ломоносова - Санкт-Петербург посредством пригородных электропоездов от железнодорожной станции Ораниенбаум и автобусного маршрута № 403 от Ломоносова до станции метро «Купчино», - рассказали в администрации. - Чтобы доставить пассажиров на участке Калище - Ораниенбаум, организуют движение автобусов по маршруту Ораниенбаум - Гостилицы - Лопухинка - Калище.

О перекрытии сообщается не только администрацией Ленобласти, но и на картах. Фото: yandex.ru/maps

Напомним, окрестности поселка Большая Ижора попали под удар БПЛА утром 6 июня. По информации губернатора Александра Дрозденко, там произошел пожар на объекте Минобороны, его продолжают тушить. Население ближайших к месту ЧП домов решили эвакуировать. Глава 47-го региона подчеркнул, что мера – временная.

- Надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома, - сказал Дрозденко.

По информации администрации Ломоносовского района, жителей вывезли на автобусах из поселка Большая Ижора и деревни Борки Лебяженского городского поселения. Их расположили в Доме культуры в деревне Пеники и Гостилицкой школе.

Всего в Ленобласти сбили 144 боевых дрона за утро 6 июня. Число уничтоженных БПЛА в Петербурге пока уточняется. По данным Александра Беглова, пострадали трое петербуржцев, их травмы легкие, поэтому врачи выписали каждого домой. Оперштабы по координации действий спецслужб продолжают работу в обоих регионах.

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