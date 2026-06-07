Пьяный водитель на Пискаревском проспекте протаранил автобус

Водитель иномарки получил серьезные травмы. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Массовое ДТП с двумя автобусами произошло в Красногвардейском районе. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Авария произошла на Пискаревском проспекте в ночь на 7 июня. Столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль, - уточняет издание.

По данным полиции, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen врезался в автобус, который стоял на остановке общественного транспорта. От удара автобус по инерции наехал на другой автобус.

Водитель иномарки получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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