Закрытие съезда с КАД на проспект Культуры перенесли на 9 июня

На съезде будут устранять колею. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге изменилась дата полного закрытия съезда на развязке КАД с проспектом Культуры. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Съезд №3 с внутреннего кольца на проспект Культуры (28-й километр КАД) перекроют с 00:15 до 7:00 9 июня, - уточняется в сообщении. Ранее планировалось сделать это 8 июня.

Причина переноса - производственная необходимость подрядной организации. На съезде будут устранять колею.

Кроме того, с 14 по 18 июня на соседнем съезде №4 (с проспекта Культуры на внутреннее кольцо КАД) пройдут работы. Полного закрытия там не будет. Одну из двух полос будут попеременно перекрывать для мойки. Движение сохранится, но возможны небольшие затруднения.

Ранее «КП-Петербург» писала, что петербуржцам рассказали, куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей.