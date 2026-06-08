Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 12:08

В Колпино началось строительство нового детского сада

Современный садик появится на месте двух снесенных по программе реновации ветхих домов
Источник:kp.ru
В Колпино началось строительство нового детского сада. Рендер: пресс- служба группы «Самолет».

В Колпино началось строительство нового детского сада. Рендер: пресс- служба группы «Самолет».

В Колпинском районе Петербурга стартовало строительство детского сада. Новое образовательное учреждение появится на территории жилого комплекса «Новое Колпино». Современное дошкольное учреждение с бассейном будет рассчитано на 260 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. Реализация проекта ведется в рамках программы «Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга» и станет очередным этапом комплексного развития социальной инфраструктуры квартала. Девелопер проекта - Группа «Самолет».

Сейчас на площадке ведется подготовка к основному этапу строительства, в частности, устанавливается временное ограждение по периметру участка, обеспечивающее безопасность проведения строительно-монтажных работ.

Общая площадь нового дошкольного учреждения составит около 5 тыс.кв,м. Детский сад рассчитан на 12 разновозрастных групп. Проектом предусмотрены современные спальные помещения, безопасные игровые зоны, специализированные кабинеты для развивающих занятий, а также плавательный бассейн. Ввести садик в эксплуатацию планируется в 2028 году.