Суд прекратил дело по делу о демонстрации флага в Петропавловской крепости

Флаг не внесен в списки экстремистских материалов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по делу Радиона Эсмедляева. Мужчину привлекали к ответственности за демонстрацию символики экстремистской организации в Петропавловской крепости 17 мая.

Сотрудники полиции заявили, что Эсмедляев вместе с группой детей из 30 человек показывал флаг голубого цвета с желтым трезубцем. Полицейские посчитали, что знак относится к объединению «Меджлис крымскотатарского народа»*. Верховный суд Крыма в 2016 году признал эту организацию экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

На заседании Эсмедляев заявил, что выступает против запрещенного объединения. Суд указал, что использование символа само по себе не делает его автоматически экстремистским.

- Доказательств того, что мужчина демонстрировал флаг именно как представитель запрещенной организации, в материалах дела не нашли, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Флаг с желтым трезубцем на голубом фоне не внесен в списки экстремистских материалов. В решении суда о признании организации экстремистской описания ее символики нет. Суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.

* Признан экстремистской организацией и запрещен в России