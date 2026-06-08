В Петербурге отреставрируют спуск к воде на Арсенальной набережной

На данный момент обработали примерно 1,4 тысячи погонных метров швов. Фото: https://max.ru/id7806215195_gos

В Петербурге отремонтируют спуск к воде на Арсенальной набережной. На набережной, вблизи Финляндского вокзала и площади Ленина, проводятся работы по ремонту спуска к реке Неве. Специалисты «Мостотреста» занимаются обновлением гранитных плит, ступеней и межплиточных швов.

- На данный момент обработано примерно 1,4 тысячи погонных метров швов, что составляет половину от общего объёма запланированных работ. Кроме того, продолжается укладка новых гранитных плит, их общая площадь составит около 80 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

Основная цель ремонта - защита гранита от влаги и предотвращение его разрушения, а также повышение безопасности спуска для пешеходов.

Напомним, ранее движение на трех мостах в центре Петербурга перекроют с 11 июня. Движение ограничат в центре Петербурга из-за подготовки к «Алым парусам».