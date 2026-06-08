Двух человек спасли и 20 жителей эвакуировали из пожара в многоэтажке в Мурино

Пожарные потушили возгорание. Фото: https://max.ru/id7839306722_gos

Двух человек спасли и 20 жителей эвакуировали из пожара в жилом доме в Мурино. Возгорание произошло в 20-этажном здании на восьмом этаже на улице Екатерининская. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти. Пожарные незамедлительно прибыли на место.

- Спасатели эвакуировали 20 человек из подъезда, а также с помощью спасательных устройств спасли двоих человек из соседних квартир. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание началось на балконе и затем распространилось на комнату, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС России рекомендует установить автономные дымовые извещатели в квартирах, чтобы своевременно обнаружить возгорание. Такие устройства могут стать решающим фактором в борьбе с пожарами и спасти жизни людей.

Напомним, ранее пожар произошел около Финляндского вокзала в Петербурге.