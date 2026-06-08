Тело мальчика достали из озера. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подросток утонул на Колтушском озере в Ленобласти 8 июня. Тело 17-летнего мальчика достали из воды спасатели поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти. Трагедия произошла во Всеволожском районе региона.

- Купайтесь только в оборудованных и разрешенных местах. Не заходите в воду в одиночку, не заплывайте далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра даже на несколько минут. При происшествии на воде немедленно звоните 112 и сообщите точное место. Берегите себя и своих близких, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что тело мужчины достали из воды озера Лазурное в Ленобласти. Трагедия также произошла во Всеволожском районе 47-го региона. Тело передали полиции для дальнейшего разбирательства.