На данный момент пожар удалось полностью потушить. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Двое человек пострадали в пожаре около Финляндского вокзала. Вечером 8 июня неподалеку от вокзала на улице Минеральном загорелся ангар размером 30 на 50 метров. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Поначалу пожар получил второй номер сложности, а затем, через несколько минут, его ранг был повышен до третьего.

Однако уже в 18:47 ситуация стабилизировалась, ранг пожара снизили до первого, и огонь локализовали. Работа по ликвидации последствий продолжалась по первому номеру до 20:17.

К 22:51 открытое горение было полностью ликвидировано. Для борьбы с огнем МЧС задействовало 15 единиц техники и 64 спасателя.

- Двое мужчин получили травмы и были доставлены в больницы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, ранее «КП-Петербург» уже рассказывала о том, что пожар произошел около Финляндского вокзала вечером 8 июня.