Серьезный пожар у Финляндского вокзала окончательно потушили ночью 9 июня

Открытое горение удалось сбить в 22:51. Фото: ГУ МЧС России по СПб

Крупный пожар в Калининском районе удалось полностью ликвидировать только глубокой ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- Пожар полностью ликвидировали в 2:56 ночи 9 июня, - уточнили спасатели.

Напомним, вечером 8 июня жители города заметили в районе Финляндского вокзала густой столб дыма. Огонь охватил ангар на Минеральной улице, 32. Сообщение о возгорании поступило спасателям еще днем - в 17:44.

Открытое горение удалось сбить в 22:51. Но полностью справиться с огнем спасатели смогли только спустя еще четыре часа. Таким образом, борьба с пожаром заняла около девяти часов. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, на месте работали 64 спасателя и 15 единиц техники.

Его было видно из разных районов Петербурга. В МЧС сообщили о двух пострадавших мужчинах, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.