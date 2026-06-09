Мажор, устроивший ДТП в Нижнем Новгороде и назвавший нищетой всех недовольных, вышел на свободу

Нижегородский мажор вышел из-за решетки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

На свободу вышел нижегородский мажор, который на кабриолете Mercedes-Benz SL устроил жесткое ДТП в городе, а потом вышел в соцсети похвастаться этим и назвал нищетой всех тех, кто раскритиковал его за аварию. Сын богатого бизнесмена отсидел 10 суток административного ареста за нападение на журналиста, который попытался взять у него комментарий о произошедшем происшествии. Кроме того, восемь суток получил и его друг, участвовавший в конфликте.

- Потасовка произошла в ресторане на Верхневолжской набережной, где мажор распивал алкоголь на следующий день после аварии. 21 мая представитель заведения обратился в полицию, сообщив, что компания молодых людей начала конфликтовать с администрацией и журналистами, - уточнили в НИА «Нижний Новгород».

Добавим, что в отношении мажора составили 4 административки, а также возбудили 2 уголовных дела. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, поэтому сын магната на свободе. Тем временем его друзья уверяют, что он хороший и вообще – благотворитель, который много денег отдал детскому дому.