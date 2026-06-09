Инцидент произошел днем 9 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар произошел на чердаке в Доме Елисеевых на Невском проспекте. Инцидент произошел днем 9 июня. Огонь охватил чердак шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, горела мебель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Для ликвидации пожара были направлены пять единиц спецтехники и 24 спасателя МЧС. Возгорание было ликвидировано в 16:57, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавших в результате пожара нет. Ранее очевидцы рассказывали о том, что задымление заметили в театре комедии имени Акимова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что четыре человека погибли в пожаре около Финляндского вокзала. По предварительной информации, загорелись пары ацетона. Пожар произошел к вечеру 8 июня в ангаре в Калининском районе. Еще двоих госпитализировали.