Борьба с огнем заняла около девяти часов. Фото: ГУ МЧС России по СПб

После разбора завалов на месте крупного пожара в Калининском районе нашли четыре тела. Как стало известно «КП-Петербург», двое погибших лежали под обвалившимся забором, еще двоих обнаружили в самом ангаре, где шли работы. Еще двое пострадавших попали в больницу.

- Предварительная причина возгорания - воспламенение паров ацетона. В организации производили химические продукты: растворители и реактивы, - уточнил источник «КП-Петербург».

Пожар в ангаре в Калининском районе Видео: ГУ МЧС России по СПб

Напомним, пожар на Минеральной улице рядом с Финляндским вокзалом, вспыхнул вечером 8 июня. Сообщение спасателям поступило в 17:44. Огонь охватил ангар площадью 400 квадратных метров, а густой столб дыма было видно из разных районов города.

Открытое горение удалось сбить в 22:51, но полностью потушить пожар спасатели смогли только к трем часам ночи. Борьба с огнем заняла около девяти часов. На месте работали 64 спасателя и 15 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Уточняется, что среди погибших есть даже собственник этого химического производства.

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