Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец напал на африканца с перцовкой в парке на Лиговском проспекте. Инцидент произошел 19 мая, когда незнакомец распылил в лицо уроженцу одной из стран Африки в лицо перцовый баллончик. Пострадавшего африканца госпитализировали. Врачи диагностировали химические ожоги роговицы и конъюнктивы обоих глаз. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России установили личность и местоположение нападавшего. Им оказался 20-летний житель Кировского района, ранее имевший судимость, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленника задержали. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, ранее учителя из школы в Петербурге потребовали более 1 млн рублей с третьеклассника.