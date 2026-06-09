Спасатели призывают родителей быть бдительными. Фото: ГУ МСЧ России по Санкт-Петербургу

15-летний подросток утонул в Охте в Красногвардейском районе Петербурга. Водолазы Поисково-спасательной службы обнаружили и извлекли из реки Охты тело юноши. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Инцидент произошел в районе Капсюльного моста. Обстоятельства происшествия выясняются.

Спасатели призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра у воды. Важно помнить, что человек тонет не так, как в кино - тихо и быстро, без громких криков и размахиваний руками.

- Будьте внимательны к досугу детей, показывайте пример: не игнорируйте знаки запрета купания, не ныряйте в неизвестных местах, купайтесь только на оборудованных пляжах, не заплывайте в воду в нетрезвом состоянии, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что подросток утонул на Колтушском озере в Ленобласти 8 июня. Тело 17-летнего мальчика достали из воды спасатели.