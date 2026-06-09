Мужчина пострадал в пожаре в четырекомнатной квартире в Петродворцовом районе

Площадь пожара составила один квадратный метр. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина пострадал в пожаре в Петроградском районе Петербурга. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире на улице Красного Курсанта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Площадь пожара составила один квадратный метр. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 18:44, а уже через полтора часа пожар был потушен - в 20:03, - рассказали в пресс-службе ведомства. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Причины возгорания уточняются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пожар произошел на чердаке в Доме Елисеевых на Невском проспекте. Огонь охватил чердак шестиэтажного здания. Огонь охватил чердак шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, горела мебель. Для ликвидации пожара были направлены пять единиц спецтехники и 24 спасателя МЧС.