Шесть районных судов Петербурга эвакуировали из-за лжеминирования

Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Шесть районных судов Петербурга эвакуировали вечером 9 июня. Им поступили ложные письма о заложенной взрывчатке. Об этом сообщила руководительница Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Под угрозу попали Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу.

- Здания начали проверять специальные службы и полиция, - уточнила Лебедева. Взрывчатых веществ не нашли. После проверки людей пустили обратно.

Ранее «КП-Петербург» писала, что более 65 тонн опасного мусора удалось собрать экослужбам Петербурга за неделю. Всего аварийные экологические службы обработали 488 обращений от жителей по вопросам охраны окружающей среды.