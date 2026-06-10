Дом владельцев мануфактуры в Петропавловском парке планируют продать в Ярославле

Здание выставят на аукцион. Фото: yarnews.net

Муниципалитет Ярославля рассматривает возможность включения в план приватизации объекта культурного наследия в Петропавловском парке. На продажу выставят «Дом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых, летняя дача управляющего директора фабрики». Об этом сообщил yarnews.net.

- Здание, возведенное в 1730–1740-х годах, занимает площадь 553,9 квадратных метров. Сейчас оно представляет собой руины, окруженные забором. Несмотря на статус федерального памятника, состояние здания оставляет желать лучшего, - рассказывает агентство.

Новый владелец должен будет заняться восстановлением здания. Для привлечения внимания потенциальных инвесторов объект будет выставлен на торги по символической цене - 1 рубль.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что голосование по улице «Локомотива» стартовало в Ярославской области.