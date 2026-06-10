В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон «Флот-2026»

Посетители насладились авиашоу. Фото: https://max.ru/KVPolyakov

В Кронштадте состоялось торжественное открытие Международного военно-морского салона «Флот-2026». В церемонии приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Александр Моисеев.

- В этом году в мероприятии участвуют делегации из 27 стран. Свои новейшие разработки представили 210 российских и зарубежных компаний, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

По словам Кирилла Полякова, «Флот-2026» в очередной раз демонстрирует высокий уровень отечественного судостроения, потенциал российской промышленности и авторитет отечественной инженерной школы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что корабли на "Флоте-2026" в Кронштадте не покажут публике. Доступ на причал Усть-Рогатки полностью закрыт; посетителям обещают только авиашоу «Стрижей».