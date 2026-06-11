Похищал людей в 90-х и 22 года скрывался: В Петербурге отправили в СИЗО вора в законе Юсуфа Бакинского

Алиев вместе с вооруженными помощниками похитил человека и требовал выкуп в 182 тысячи долларов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на набережной Макарова задержали 9 июня Юсифа Алиева. Мужчина находился в международном розыске 22 года. Его обвиняют в бандитизме, похищениях людей, разбое и незаконном обороте оружия. Эти преступления он совершил в Азербайджане в 1990-х годах.

- Суд Василеостровского района избрал Алиеву меру пресечения - заключение под стражу. Там он будет дожидаться решения об экстрадиции на родину. Срок содержания под стражей установлен до 18 июля 2026 года, - рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в августе 1994 года Алиев вместе с вооруженными помощниками похитил человека. Жертву удерживали трое суток, истязали и требовали выкуп в 182 тысячи долларов. В феврале 1995 года он снова участвовал в вооруженном нападении и похищении. Тогда человека держали четверо суток и получили за него 150 тысяч долларов.

В России Алиев находился нелегально: у него нет постоянной регистрации и официальной работы. Сам задержанный против ареста возражал и утверждал, что не скрывался. Но суд не поверил.

Алиев давно известен в криминальных кругах. Он имел статус вора в законе и кличку Юсуф Бакинский. В марте 2009 года его уже задерживали на сходке авторитетов в московском ресторане. В международный розыск его объявили в 2004 году.