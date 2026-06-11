Движение судов по Неве ограничат из-за репетиции праздника выпускников

Судам запретят плавать по Неве. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения для водного транспорта введут в акватории Невы в связи с подготовкой к празднику выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комтранса.

- Судам запретят плавать по Неве - на участке от Троицкого до Благовещенского моста, по Малой Неве - от Невы до Биржевого моста, а также по Кронверкскому проливу и Зимней канавке, - следует из сообщения.

Ограничения будут действовать 11 июня вечером и 12 июня. В это же время в городе разведут мосты. Благовещенский мост распахнет крылья 11 июня с 20:45 до 21:10, Дворцовый - с 21:00 до 02:50, Троицкий - с 21:30 до 22:00. Далее переправы будут работать по обычному графику.

12 июня мосты разведут два раза в промежутке с 21:10 до 02:45. Остальные переправы в связи с празднованием Дня России разводиться не будут.

Сам праздник «Алые паруса» пройдет в ночь с 27 на 28 июня. В Петербург традиционно приедут школьники со всей России и других стран. Грандиозное водно-свето-пиротехническое шоу в прошлом году посетили около 75 тысяч выпускников.