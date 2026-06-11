Мужчина перевернулся в машине, скатился в кювет и погиб на трассе в Ленобласти

Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 10 июня на трассе «Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга» в Лужском районе Ленобласти автомобиль перевернулся и улетел в кювет. Водитель автомобиля Tank 700 не справился с управлением. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Трагедия случилась около 20:45 на 174-м километре трассы.

- 50-летний мужчина ехал в сторону поселка Оредеж, когда произошла авария. Водитель получил серьезные травмы. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось - он скончался в машине скорой помощи, - рассказало агентство.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, ранее двух петербуржцев осудили за угоны и махинации с машинами.Одну новенькую иномарку отдали на запчасти ради страховки, три других просто перепродали.