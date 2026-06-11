Автомобиль влетел в электричку под Петербургом

Транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобиль столкнулся с электричкой на станции Лисий Нос. Авария произошла 11 июня. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ДТП на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По предварительным данным, автомобиль выехал на пути на красный сигнал светофора, когда следовал электропоезд.

- Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось. Движение поездов было приостановлено, однако схода подвижного состава не произошло, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия и проверяет соблюдение правил безопасности на железной дороге.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина перевернулся в машине, скатился в кювет и погиб на трассе в Ленобласти.