Более 640 иностранцев проверили на вокзалах Петербурга во время рейда

В отношении двух человек возбудили уголовные дела. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге провели первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант-2026». Рейды проходили с 1 по 10 июня на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники транспортной полиции проверили более 640 иностранцев и апатридов. Полицейские также изучили деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- По итогам рейдов двое иностранных граждан были отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти с последующим выдворением из России. В отношении еще двух человек возбуждены уголовные дела, а шестерым запрещен въезд в страну, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Составлено 13 административных протоколов, которые касаются нарушений миграционных правил. Нарушителям назначены штрафы.

Напомним, ранее главу фирмы арестовали из-за гибели людей после взрыва у Финляндского вокзала.