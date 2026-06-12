На проезжей части Свердловской набережной спасли выбежавшего на дорогу кота. Неравнодушная и, судя по всему, бесстрашная девушка заметила бедное, напуганное животное, оказавшееся среди стремительно несущихся машин, и выбежала за ним на проезжую часть, спровоцировав остановку потока. Девушка буквально на коленях доставала животное из-под колес другой машины - животное забилось под остановившееся авто, вероятно, от испуга.
Видео чудесного спасения попало в Сеть. На кадрах с видеорегистратора видно, как девушка достает котика живым и невредимым и с победной улыбкой несет в сторону своей машины.
- У нас теперь есть кот? - слегка обреченно и нецензурно, но, кажется, уже с принятием обращается к девушке парень из салона, видя, как она несет полосатого котика к автомобилю.
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