Девушка очень рисковала, спровоцировав остановку потока, но и животное было на волоске от смерти. Фото: канал в Макс "ДТП и ЧП Петербург"

На проезжей части Свердловской набережной спасли выбежавшего на дорогу кота. Неравнодушная и, судя по всему, бесстрашная девушка заметила бедное, напуганное животное, оказавшееся среди стремительно несущихся машин, и выбежала за ним на проезжую часть, спровоцировав остановку потока. Девушка буквально на коленях доставала животное из-под колес другой машины - животное забилось под остановившееся авто, вероятно, от испуга.

Видео чудесного спасения попало в Сеть. На кадрах с видеорегистратора видно, как девушка достает котика живым и невредимым и с победной улыбкой несет в сторону своей машины.

Неравнодушная девушка спасла выбежавшего на дорогу кота в Петербурге

- У нас теперь есть кот? - слегка обреченно и нецензурно, но, кажется, уже с принятием обращается к девушке парень из салона, видя, как она несет полосатого котика к автомобилю.

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