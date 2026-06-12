Ребенок залез на 7-метровый столб на детской площадке в Купчино

В соцсетях ищут родителей ребенка. Фото: тг-канал «Купчинец | Фрунзенский район – Купчино»

Ребенок залез на огромный стол на детской площадке в Федоровском сквере в Петербурге (Фрунзенский район). Снимками опасного «покорения вершин» в Telegram-канале «Купчинец | Фрунзенский район – Купчино» поделились переживающие за его судьбу люди. На кадрах видно, как мальчик в желтой футболке (лет 11-12) забирается на столб, не предназначенный для игр. Высота конструкции при этом около 5-7 метров – это примерно двухэтажный дом.

- Юный покоритель вершин залез на искусственный дуб, установленный на детской площадке в Федоровском сквере. А потом, когда ребенок «случайно» упадает, площадку закроют, потому что родители ребенка скажут, что площадка небезопасна. Где родители? Сериалы дома смотрят? – возмущаются авторы поста.

Неизвестно, смог ли ребенок нормально спуститься. Фото: тг-канал «Купчинец | Фрунзенский район – Купчино»

Информация о том, успешно ли мальчик слез со столба, а также о том, нашлись ли его родители, не сообщается.

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