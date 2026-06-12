Геологоразведка для продолжения «коричневой» ветки метро началась в Калининском районе

Речь идет об участке коричневой линии от станции «Каретная» до «Полюстровского проспекта- 1». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Геологическая разведка для продолжения «коричневой» (Красносельско-Калининской) ветки метро стартовала в Калининском районе, пишет профильный Telegram-канал «Подземник». Речь идет о работах, необходимых для проектирования участка линии от станции «Каретная» до «Полюстровского проспекта- 1».

- На пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов бурят скважины геологоразведки в том месте, где расположится вестибюль станции, - уточняется в тг-канале.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, как будет выглядеть новый зоопарк в Петербурге. Он должен появиться на участке, ограниченном ЗСД и Камышовой улицей. Там обещают настоящую Африканская саванна, музей Арктики, прокат сапов, кинотеатр и многое другое. Договор о намерениях город подписал с девелопером на прошедшем недавно ПМЭФ.