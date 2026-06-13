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НовостиПроисшествия13 июня 2026 11:29

В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 14 июня

Спасатели рассказали об ухудшении погодных условий в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Грозы и ливни обещают в Петербурге 14 июня.

Грозы и ливни обещают в Петербурге 14 июня.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 14 июня, в Петербург могут прийти ливни и грозы. Об этом предупредили в пресс-службе городского ГУ МЧС России. Спасатели говорят, что синоптики прогнозируют ухудшение метеоусловий, поэтому жителям и гостям Северной столицы стоит быть начеку.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 июня в Петербурге ожидаются ливни, грозы, - коротко сообщили в МЧС.

Температура воздуха в воскресенье будет держаться на отметках от +20 до +22 градусов. Ветер обещают слабый и южных направлений. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится. Облачность будет переменная.

Ранее о ливнях в Петербурге предупреждали в «Водоканале» - причем в субботу, 13 июня. Начеку дежурят 73 бригады, чтобы выезжать в места возможного подтопления.