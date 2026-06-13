В Финляндии согласовали выплаты за прогулы работы из-за угрозы БПЛА

Финны готовы платить зарплату за прогулы работы из-за угрозы БПЛА. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Финны намерены платить тем, кто прогулял или опоздал на работу из-за официальных сообщений властей об угрозе БПЛА. Об этом после ожесточенных споров договорились профсоюзы с работодателями и властями Суоми, пишет Yle. Речь идет о тех случаях, когда гражданам Финляндии рекомендуют укрыться дома или в защитных сооружениях при возникновении угрозы прилета беспилотников.

- Против сохранения оплаты труда ранее выступил Центральный союз деловой жизни Финляндии (EK). Однако в итоге он поддержал компромиссное решение, посчитав его наиболее ответственным, - сообщает финское издание. – По словам министра труда Матиаса Марттиненна, рекомендация ясна всем сторонам и составлена предельно понятно – зарплату при прогулах во время атак БПЛА нужно все равно выплачивать.

Но вопрос о работе учреждений здравоохранения, энергетики и промышленности пока открыт – финны еще думают, обязывать ли персонал продолжать там работу даже во время угрозы безопасности.

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