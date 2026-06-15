Хулигана с саблей задержали. Возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина с саблей напал на знакомого во время жаркой ссоры в Гатчине. Инцидент произошел утром 14 июня в подъезде жилого дома на улице Генерала Кныша. Конфликт вспыхнул на почве личных разногласий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В ходе ссоры 38-летний мужчина нанес 43-летнему жителю Гатчинского района удар саблей по руке. Пострадавшего госпитализировали с травмой, после лечения его отпустили домой для амбулаторного наблюдения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Хулигана с саблей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее 6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП на трассе в Ленобласти.В аварии на 158-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе погиб мужчина. 64-летний водитель автомобиля «Танк» вылетел на встречку, где встретился лоб в лоб с «Фордом».