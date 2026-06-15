10 человек погибли на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные

За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 1240 ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 1240 ДТП. Об этом сообщила ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В Северной столице с 11 по 14 июня зарегистрировано 899 ДТП. В 41 из них пострадали люди: травмы получили 47 человек, включая шестерых детей. В четырех авариях погибли люди.

- За тот же период в Ленинградской области было зарегистрировано 341 ДТП. В 33 авариях были пострадавшие: ранения получили 40 человек, среди которых трое детей. Шесть человек погибли, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате дорожных происшествий за выходные в Санкт-Петербурге и области пострадали 87 человек, из них девять - дети. Погибло 10 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что 6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП на трассе в Ленобласти. «Танк» вылетел на встречку, где встретился лоб в лоб с «Фордом».