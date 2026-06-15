Ущерб от затонувшего в Неве буксира «Капитан Ушаков» оценили в 651 млн рублей

Буксир "Капитан Ушаков" наследил на воде на 651 млн рублей. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Стало известно, что ущерб от буксира «Капитан Ушаков», который затонул в Неве в августе 2025 года, составил 651 миллион рублей. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. Напомним, ЧП произошло в Большом порту, судно наклонилось на бок. Спустя почти год в ведомстве закончили подсчет вреда.

- Инспекторы Росприроднадзора направили требование в ПАО «Ярославский судостроительный завод», чтобы предприятие добровольно возместило ущерб в 651 млн рублей. Бросать затонувшие суда на воде запрещено – они могут ухудшить состояние водных путей и создавать угрозы для экологической обстановки, - передает издание.

Напомним, буксир спустили на воду в 2022 году, а в 2023-м отправили в Петербург на достройку. Планировалось, что «Капитан Ушаков» будет работать на Северном морском пути, но не сложилось – судно накренилось. Завод из-за проблем с деньгами оставил полузатопленный корабль зимовать.