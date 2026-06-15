Петербургская биржа ограничила рост цен на летний и межсезонный дизель с 15 июня

Биржа Петербурга ввела новый коридор цен на летний и межсезонный дизель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербургская биржа заявила, что снизила верхний предел по росту цен на летний и межсезонный дизель – с 0,25 процента до 0,01 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы торговой площадки. Дата вступления в силу изменений – 15 июня 2026 года. В информагентстве объяснили, что теперь для летнего и межсезонного дизельного топлива действует новый коридор цен, и он действуют в следующем диапазоне:

- Рост до +0,01 процента и снижение до -3 процентов от текущей рыночной цены по инструментам с поставкой «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба».

Добавим, что ранее предельные границы колебания цены на эти виды дизеля устанавливали на уровне от +0,25% до -3%. Что касается самых популярных видов бензина – АИ-92 и АИ-95 – им сохранили коридор: рост до +0,1% и снижение до -3%.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что в Смольном назвали стабильной ситуацию с объемом продаваемого бензина на АЗС, нехватки топлива нет.