Петербурженка отсудила у Минфина 3 млн рублей за потерю квартиры по схеме Долиной

Петербурженка отсудила у Минфина 3,2 млн рублей за потерянную по "схеме Долиной" квартиру. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербурженка смогла отсудить у Министерства финансов России 3,2 миллиона рублей за потерю квартиры по ставшей уже легендарной «схеме Долиной». Женщина доказала, что была добросовестным покупателем доли жилья. Но первый суд решил все иначе, долю вернули прежнему владельцу (вероятно, обманутому мошенниками), а неудачливой покупательнице постановили перевести 3,2 млн рублей. Вот только этих денег она так и не дождалась даже после подключения к ситуации судебных приставов.

- Взыскание по исполнительным документам не произвели, а исполнительное производство окончилось. У истца спустя шесть месяцев «бездействия» появилось право на получение компенсации за счет средств бюджета РФ. Суд взыскал с Минфина 3 193 803 рубля – это сумма, заплаченная покупателем по договору за вычетом денег, ранее взысканных во время исполнительного производства, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что схема Долиной в Петербурге еще жива. Например, известная балерина Мариинского театра Габриэла Комлева требует вернуть ей квартиру в Пушкине, которую она продала, с ее слов, под влиянием мошенников.