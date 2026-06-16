Более девяти рейсов задержали из Петербурга в Москву из-за ограничений

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Северо-Западная транспортная прокуратура осуществляет контроль за ситуацией, связанной с задержками рейсов в аэропорту «Пулково». Из-за временных ограничений на отправку и прием воздушных судов в московских аэропортах задержаны более девяти рейсов, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пассажирам предоставляются напитки и горячее питание. Аэропорт информирует о возможных изменениях в расписании.

- Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и слушать объявления в терминале, а также обращаться в аэропорт по телефону колл-центра: +7 (812) 324-30-00, - напомнили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пассажиров Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву.