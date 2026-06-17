Мишустин приедет в Петербург на конференцию по укреплению культурных связей

В Петербург приедет Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Мишустин прибудет в Петербург 18 июня для участия в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих индустрий. Об этом пишет ТАСС. По данным информагентства, премьер-министр России анонсировал свою поездку в Северную столицу на Ташкентском международном инвестиционном форуме. В частности, в Петербурге будут обсуждать туристическое сотрудничество Узбекистана и России.

- Предметом обсуждения на конференции в Петербурге будут предложения президента Шавката Мирзиеева, которые он озвучил на ПМЭФ-2026, - сообщил Михаил Мишустин. – Мы по поручению Владимира Путина уже прорабатываем эти идеи по организации креативно-туристического коридора между Самаркандом и Петербургом.

Ранее «КП-Петербург» писала, что в Северной столице увековечат память актера Александра Демьяненко, известного по ролям Шурика в фильмах Леонида Гайдая.