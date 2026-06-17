Бельский заявил о картельном сговоре на фоне ограничений продажи бензина

Бельский заявил о картельном сговоре по топливу на фоне ограничений на АЗС. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Бельский заявил о картельном сговоре на фоне ограничения на продажу бензина в Петербурге. Напомним, пока что в городе «выдают» не более 100 литров топлива в одни руки. В Смольном назвали эти меры профилактикой для борьбы с искусственно созданным ажиотажем. По словам председателя Заксобрания Бельского, вряд ли парламент будет законодательно регулировать объемы на продажу бензина: «Все-таки мы страна, которая производит нефть».

- ФАС выявил картельный сговор. Это вопрос работы в том числе правоохранительных органов. Наказание будет неизбежно. И вряд ли некоторые компании будут дальше этим заниматься, потому что штрафы достаточно серьезные, - заявил председатель парламента на пресс-подходе в Мариинском дворце. – Но я сам ехал по городу и не видел, чтобы стояли какие-то очереди у АЗС. В машину не влезет больше 100 литров. Проблемы «Татнефти»? Компания обозначала, что временно ввела ограничения на 20 литров в связи с проблемами своей организации.

Напомним, ранее Смольный официально заявлял, что ограничения на продажу бензина в Петербурге носят локальный характер из-за проблем в логистике, а у трех крупных поставщиков все в порядке.