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НовостиОбщество17 июня 2026 15:00

ЗакС Петербурга утвердил доходы и расходы городского бюджета за 2025 год

Проект закона направлен на рассмотрение губернатору города
Маргарита СУРИНА
По итогам прошлого года доходы городского бюджета исполнены на 100,3 процента.

По итогам прошлого года доходы городского бюджета исполнены на 100,3 процента.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательном собрании Петербурга утвердили бюджет города на 2025 год. Проект закона направлен на рассмотрение губернатору города. По итогам прошлого года доходы городского бюджета исполнены на 100,3 процента, а расходы - на 99,7 процента. Однако в результате образовался дефицит в размере 65,1 миллиарда рублей.

- Наибольшие остатки неиспользованных средств выявлены в комитетах по транспорту, строительству и здравоохранению, - рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на втором чтении.

Дефицит бюджета и управление финансами остаются важными задачами для городских властей. Оптимизация расходов и поиск дополнительных источников доходов будут ключевыми направлениями работы в будущем году.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге появится храм в память о погибших участниках СВО.