ЗакС Петербурга утвердил доходы и расходы городского бюджета за 2025 год

По итогам прошлого года доходы городского бюджета исполнены на 100,3 процента. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательном собрании Петербурга утвердили бюджет города на 2025 год. Проект закона направлен на рассмотрение губернатору города. По итогам прошлого года доходы городского бюджета исполнены на 100,3 процента, а расходы - на 99,7 процента. Однако в результате образовался дефицит в размере 65,1 миллиарда рублей.

- Наибольшие остатки неиспользованных средств выявлены в комитетах по транспорту, строительству и здравоохранению, - рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на втором чтении.

Дефицит бюджета и управление финансами остаются важными задачами для городских властей. Оптимизация расходов и поиск дополнительных источников доходов будут ключевыми направлениями работы в будущем году.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге появится храм в память о погибших участниках СВО.