Из Пулково начнут летать рейсы во Вьетнам. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из Петербурга запустят прямые рейсы во Вьетнам до конца 2026 года. Авиакомпания анонсировала планы по запуску прямых рейсов между Вьетнамом и Санкт-Петербургом. Эту информацию сообщил первый вице-председатель совета директоров Динь Вьет Фыонг в рамках делового форума Россия – АСЕАН. По его словам, рейсы могут появиться уже в 2026 году.

- Ранее уже открыли рейсы из Дананга в Москву. Теперь компания планирует расширить географию полетов и запустить рейсы в Санкт-Петербург, - рассказал вице-председатель совета директоров Динь Вьет Фыонг.

Напомним, что международное авиасообщение России с рядом стран, включая Катар, Индию и Вьетнам, было возобновлено 27 января 2021 года. Тогда из Москвы в Ханой, Дели и Доху самолёты начали летать по установленному расписанию.

К слову, регистрацию на рейс по биометрии в Пулково расширили на 30 направлений.