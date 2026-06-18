Петербург подпишет договор с Индонезией для развития туризма в октябре 2026 года

Бельский: Основное направление сотрудничества - развитие туризма. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербург работает с Индонезией над общими проектами. Один из таких проектов – сотрудничество с островом Бали. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Подписание договоров запланировано на октябрь.

- Основное направление сотрудничества - развитие туризма, - пояснил Александр Бельский. Он также подчеркнул важность привлечения российских туристов в Индонезию и стимулирования поездок индонезийцев в Петербург.

Спикер отметил, что население Индонезии составляет более 200 миллионов человек, что создает значительные возможности для взаимного туризма. Кроме этого, Восточная Ява представляет интерес для развития судостроительной отрасли.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что зеленые зоны будут занимать 30 процентов территории Петербурга к 2030 году.