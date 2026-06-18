Здание бывшего института машиностроения в Петербурге продадут за 119 млн рублей

На торги выставили не только здание, но и землю. Фото: земля.дом.рф

Землю и здание бывшего института машиностроения в Калининском районе выставили на торги за 119 млн рублей. Здание дореволюционное, построенное в 1904 году и представляет собой исторический пятиэтажный объект, который может быть использован по-разному: под офисный центр, гостиницу, образовательные учреждения, общественное или выставочное пространство.

- Здание не имеет обременений и не является объектом культурного наследия, что даёт будущему владельцу свободу в выборе направления использования объекта. После присоединения Санкт-Петербургского института машиностроения к Политехническому университету в 2011 году здание осталось в федеральной собственности, - сказано на официальном сайте «Дом.РФ».

Заявки на покупку принимаются до 13 июля, а торги назначены на 17 июля.

Напомним, ранее стало известно, что прототип беспилотного трамвая разработают в Петербурге за 95,3 млн рублей.