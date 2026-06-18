Водитель «Хендай» вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов на Боткинской улице

Полиция проводит проверку по факту аварии в Выборгском районе. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель «Хендай Крета» вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов на Боткинской улице. Один из пешеходов госпитализирован в тяжелом состоянии. Это произошло 18 июня около 13:30 у дома 13. Водитель двигался от Финляндской улицы в сторону Большого Сампсониевского проспекта, затем по неустановленной причине вылетел на тротуар, сбил двух человек и врезался в здание, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате происшествия пострадали двое мужчин в возрасте 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй - в легком, - уточнили в полиции.

Самого водителя доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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