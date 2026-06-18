Мобильный Интернет пропал в центре Петербурга вечером 18 июня

Мобильный Интернет опять пропал в центре Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный Интернет ушел на покой в центре Петербурга к вечеру 18 июня. Горожане жалуются в соцсетях, что у них на гаджетах не прогружаются сайты, а также сообщения и картинки в мессенджерах. Резкий всплеск обращений на отключение мобильного Интернета фиксирует детектор сбоев detector404.ru. Согласно информации на портале, с 16:00 количество жалоб взлетело в 3-4 раза.

- Не открывается мобильный Интернет, не работает сайт, мессенджер и приложение, - такие жалобы оставляют пользователи Сети, говорится на детекторе сбоев.

Количество жалоб выросло - наглядно. Фото: detector404.ru

Вместе с этим люди ищут и «белый список» Минцифры – перечень федеральных СМИ, городских приложений и сервисов, а также карт, которые работают даже при сбоях Сети. В частности, туда входит и «Комсомольская правда». Если вы читаете этот текст, значит, все функционирует как надо.

Ранее о своих планах посетить Петербург сообщал Михаил Мишустин – на международную конференцию по укреплению культурных связей.