"Паровозик" чуть не отнял жизнь у водителя. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителя зажало в аварии с тремя лазурными автобусами на Бассейной улице в Петербурге. Все произошло 18 июня в половине шестого вечера. Один из автобусов остановился из-за поломки, к нему на помощь подъехал второй. В какой-то момент во второй автобус сзади врезается еще один, третий (в этот момент он отъезжал от остановки). От удара второй лазурный по инерции врезается в первый, который стоял сломанный. К сожалению, в этот момент между транспортными средствами находился водитель - его моментально зажало. Мужчина получил серьезнейшие травмы. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, - рассказали в полиции.

Полиция проводит сейчас проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП-Петербург» писала о еще одной опасной аварии в Петербурге. Водитель «Хендай» вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов на Боткинской улице. Один из пешеходов в тяжелом состоянии.