Врача из клиники Петербурга отправили в СИЗО за приставания к юной пациентке

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего врача. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего врача, который приставал к юной пациентке в одной из частных клиник города. Домогательства происходили с декабря 2023 года по август 2024 года в медучреждении на улице Победы. Мужчина приставал к школьнице в кабинете во время приема не один раз. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

- В ходе расследования были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются другие потерпевшие от действий обвиняемого, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи проводят расследование, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также иных пострадавших пациенток от действий мужчины.

Напомним, ранее в Кингисеппе сын похитил обидчицу матери и угрожал ей ножом.