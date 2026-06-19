Два пассажирских вагона сошли с рельсов на станции в Петербурге

Движение других поездов не было нарушено. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два пассажирских вагона сошли с рельсов на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Московский». Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел 18 июня на территории пассажирского вагонного депо. В вагонах никого не было. Один из вагонов следовал в депо для промывочных работ и не перевозил пассажиров.

- В связи со сходом вагона на путях необщего пользования в Санкт-Петербурге транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят соблюдение норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Движение других поездов не было нарушено. В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

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