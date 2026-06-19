Бельский заявил, что Орловский тоннель под Невой может не понадобиться городу

Орловский тоннель в Петербурге может не понадобится городу, если въезд в центр сделают платным - Бельский. Фото: Метрогипротранс

Многострадальный проект Орловского тоннеля под Невой вспомнил председатель Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 (FM). Его заморозили еще при Валентине Матвиенко, потому что подводную переправу признали экономически нецелесообразной. Напомним, тоннель с двумя полосами длиной 2 два километра хотели проложить от Орловской улицы к центру, чтобы соединить Смольную и Свердловскую набережные. По словам Александра Бельского, проект заморожен неслучайно – он может и не понадобиться.

- На нашем (законодательном. – Прим.ред.) уровне этот тоннель не обсуждается. Мое мнение, что он должен быть коммерчески эффективен. Если мы будем двигаться к закрытию центра города от автомобилей (платному въезду), то, может быть, тоннель и не понадобится, - выразил мнение глава парламента в эфире радио «КП».

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