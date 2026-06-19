Обнаруженная в Мойке голова оказалась кошачьей

В Мойке нашли кошачью голову. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обнаруженная в реке Мойке голова – кошачья. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник. Ранее на что-то непонятное и разложившееся, похожее на голову, наткнулись спасатели в воде возле дома №40 на Мойке. На место вызвали полицию. Было неизвестно, принадлежит голова человеку или животному.

- Проверка показала, что это не человеческие останки, - уточнил источник «КП-Петербург».

Ранее «КП-Петербург» подробно писала о резонансном убийстве 17-летнего подростка на юге Северной столице. Останки 11-классника нашли в болотистой местности в кустах. По версии СКР, его заманила на встречу бывшая девушка. Она дала нож своему другу и попросила зарезать экс-бойфренда, поскольку тот якобы ее насиловал (это сейчас проверяется. – Прим.ред.). После убийства парочка решила расчленить тело жертвы. Оба подростка задержаны и отправлены в СИЗО.