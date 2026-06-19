Голову нашли в реке Мойке недалеко от дома историка-расчленителя Соколова

Голову обнаружили в реке Мойке днем 19 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники спасательной службы наткнулись на голову во время патрулирования реки Мойки возле дома №40. Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте дежурят полицейские, проводится проверка.

- Сообщение об обнаружении головы поступило в 12:58. Пока точно нет информации, принадлежит она человеку или животному. Информация уточняется, - сообщили редакции в региональном Главке.

Интересно, что голову нашли всего в 15 минутах ходьбы от спуска в Мойку, где историк-расчленитель Олег Соколов 9 ноября 2019 года пытался утопить части тела своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. Тогда он сам упал в воду, пока его не вытащили спасатели. После этого его задержали полицейские. А что было дальше – уже история.

Обновление от 14:10: Источник «КП-Петербург» сообщил, что голова принадлежит кошке.