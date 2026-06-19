Суд отправил под домашний арест директора «Ленводхоза», задержанного по делу о взятках

Чиновник признался во взятках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Петербурга определил меру пресечения для руководителя ГКУ «Дирекция мелиоративных систем, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и охраны окружающей среды Санкт-Петербурга «Ленводхоз» Олега Широкова, задержанного днем 19 июня по подозрению в получении взяток. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, руководителя учреждения, которое занимается содержанием городских водоемов, отправили под домашний арест.

- Следствие полагает, что у Широкова, возник умысел на получение взятки в размере 5 000 000 рублей от генерального директора «Экотех», который также являлся одним из фактических руководителей «БалтПетроСтрой» за общее покровительство, попустительство по службе, а также создание условий для заключения контрактов с этими фирмами и беспрепятственную приемку их работ, - сообщили в пресс-службе судов.

По версии следствия генеральный директор фирм с 2021 по 2026 годы купил для Широкова стройматериалов на сумму более 2 млн рублей. А так же передал не менее 3 млн наличными. В суде отмечают, что между ГКУ «Ленводхоз» и ООО «Экотех» было заключено 23 контракта по текущему ремонту объектов государственных мелиоративных систем Санкт-Петербурга. При этом работы принимал сам Широков.

- Широков против меры не возражал. Следствием учтены данные о личности обвиняемого, а также его признательные показания и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, - уточнили в суде.